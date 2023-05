Acusado de tentar matar esposa com estaca de madeira é condenado a 10 anos de prisão

Foi condenado a 10 anos de prisão um homem acusado de tentar assassinar a própria esposa com golpes de uma estaca de madeira em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Clebson Lima Braz Leite foi julgado na quinta-feira passada (11/05), no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), pelo crime, que aconteceu em abril de 2021.

Além da tentativa de feminicídio, Clebson foi condenado por motivo fútil e resistência à prisão. A vítima do crime, que sobreviveu à tentativa, chegou a pedir no Tribunal que o suspeito não fosse levado a condenação.

Leia também:

➢ Niterói Presente prende estuprador

➢ Influencer é presa sob suspeita de participar de assassinato em Goiás

“A vítima, no dia do julgamento, pediu que o réu fosse absolvido, chegando a dizer que a primeira agressão teria partido dela. Na sustentação do MPRJ, porém, expusemos aos jurados que, claramente, tratava-se de um caso de síndrome de Estocolmo e de síndrome da mulher violentada, em que não raro as vítimas mulheres desculpam seus parceiros pelas agressões sofridas, dando continuidade ao ciclo de violência”, explicou a promotora responsável pelo caso, Simone Sibilio.



Ele foi detido em flagrante na época do crime, quando foi visto agressivamente agredindo a mulher. Segundo relatos de testemunhas, ele também teria recebidos os policiais com agressões e ameaças com a estaca de madeira. Ele é acusado de já ter demonstrado comportamento violento em outras ocasiões ao longo do relacionamento com a vítima.