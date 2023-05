Niterói Presente prende estuprador

Um homem de 30 anos, acusado de estuprar a ex-companheira foi preso por policiais da Operação Segurança Presente, na manhã desta sexta-feira (19), na Rodovia Amaral Peixoto, em Niterói.

De acordo com o relato da vítima aos agentes, o acusado não havia aceitado o término do relacionamento e na madrugada do dia (16/05), invadiu a casa da ex-mulher com uma faca e sob ameaças de morte, a obrigou ter relações sexuais com ele. Abalada, a vítima registrou a ocorrência na 78ª DP. Já no dia (17/05), foi expedido um mandado de prisão pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de Niterói.

Nesta manhã (19/05), os agentes do Niterói Presente, fizeram buscas na região e conseguiram localizar o criminoso. Durante a abordagem ele confessou ter cometido o abuso, e foi levado para a 76ª DP.

O homem já tem anotações criminais por homicídio, ameaça e lesão corporal.