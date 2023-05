Famílias são retiradas de condomínio abandonado no Anaia

Centenas de famílias receberam ordem de despejo de um condomínio abandonado no Anaia, em São Gonçalo. Os preparativos para a desocupação teriam se iniciado nesta quinta-feira (18), com uma sondagem pela Polícia Militar, porém a desocupação acontece de fato na manhã desta sexta-feira (19), com a presença da Polícia Federal, Polícia Civil, Tropa de Choque e oficiais de justiça.

Cerca de 2 mil pessoas desabrigadas que estavam morando no local são vítimas do temporal que atingiu o município no início deste ano e fez com que os gonçalenses precisassem deixar suas casas. Sem ter para onde ir, aproximadamente 500 famílias ocuparam apartamentos de um residencial abandonado do 'Minha Casa, Minha Vida'.

De acordo com os ocupantes, a intimação para a desocupação chegou no início deste mês. Muitas famílias começaram a deixar o local deste então, porém muitas outras famílias continuam sem ter uma casa para se abrigar e optaram por permanecer nos apartamentos.

A presidente da Associação de Moradores do Anaia, Claudinea Rodrigues, diz que o condomínio estaria abandonado há, aproximadamente, sete anos, e as pessoas que invadiram o local estariam dispostas a fazer um acordo com a Caixa Econômica Federal para o pagamento pelos imóveis, porém o banco não quis.

"É uma situação muito difícil, porque eu não estou acostumada a lidar com tantas pessoas. Quem está aqui é 'de fora', são pessoas de outras comunidade que começaram a entrar aqui há uns três meses. Para mim hoje é muito triste, porque eles vão sair daqui para ficar temporariamente em igrejas e depois não ter onde morar. Daqui a pouco eu vou para a minha casa, e eles vão para onde?", desabafa Claudinea.

Para o advogado Alessandro Diniz, representante dos moradores, houve violação dos direitos humanos na desapropriação dos moradores, pois o imóvel, segundo a Constituição Federal, tem que atender à função social da propriedade e não pode ficar abandonado, além de não haver um prazo digno e adequado para a realocação das famílias.

"Ninguém aqui queria invadir e ocupar de forma desordenada. Falaram pra mim: 'a gente quer pagar, quer ser incluído no programa social'. E nada disso foi levado em consideração. Ao invés de ouvir as pessoas, simplesmente deram a ordem para tirá-las", disse o advogado.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que foram abertos três pontos para a realização dos cadastros das famílias atingidas pelas chuvas no início do ano, com equipes trabalhando, inclusive, durante todo o carnaval.

Até o momento, 278 famílias já receberam o Auxílio Habitacional Temporário. A Defesa Civil realizou 570 interdições. As famílias que ainda não receberam o benefício estão com pendências nas documentações. A Secretaria de Assistência Social está de prontidão para auxiliar todas as famílias.

Procurados, a Justiça Federal e Caixa Econômica Federal ainda não responderam.

*Em atualização