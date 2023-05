Estado de saúde de jovem baleado em São Lourenço é grave

O estado de saúde de Ronald dos Santos, de 22 anos, baleado na tarde desta quinta-feira (11), na comunidade do Boa Vista, no bairro de São Lourenço, Niterói, é considerado grave. A informação é da direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde ele está internado.

O jovem levou um tiro quando seguia para uma partida de futebol com o irmão, segundo testemunhas. Ele teve uma lesão na coluna, uma perfuração no intestino e passou por cirurgia.

A família de Ronald diz que não havia tiroteio no momento dos disparos, mas a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), equipes realizavam patrulhamento pela Rua Silveira da Mota, no bairro São Lourenço, nesta quinta-feira (11), quando foram atacadas por disparos de arma de fogo e houve confronto.

"Cessados os disparos, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e material entorpecente. Em seguida, os militares foram informados que populares socorreram uma vítima ao Hospital Estadual Azevedo Lima.", afirmou em nota.

O comando do 12° BPM (Niterói) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato, comunicou a assessoria.