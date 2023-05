Moradores de comunidade no Rio encontram granada abandonada no chão

Moradores encontraram uma granada abandonada no chão de uma rua da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. O explosivo foi encontrado na noite do último domingo (14/05) e continuou no local até a manhã desta segunda (15/05).

De acordo com os relatos dos moradores, o objeto foi encontrado na Rua Darcy Vargas, em uma calçada, ao lado do muro de uma residência onde vive um deficiente visual. Os relatos apontam que o artefato pode ser de baixa destruição, mas que, por estar preso apenas pelo segundo pino de segurança, pode explodir em caso de movimentos bruscos.

Ainda não se sabe como a granada foi parar no local. Segundo a Polícia Militar, a comunidade foi cenário de um tiroteio no último domingo (14/05), quando agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e suspeitos trocaram tiros no local. Não há relatos de presos ou feridos. Até esta manhã, a BPChq ainda não havia sido acionada para nenhum caso envolvendo granadas.