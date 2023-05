Confusão durante prisão de suspeito é filmada no Jacarezinho

A comunidade do Jacarezinho, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, viveu momentos de tensão após um fim de semana marcado por intensos tiroteios, resultando em duas mortes. Nesta segunda-feira (15), a região não registrou novos confrontos, porém, no final da manhã, ocorreu uma confusão envolvendo policiais militares e moradores durante a prisão de um suspeito na Rua Padre Nelson.

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra pelo menos quatro policiais militares imobilizando um homem no chão, enquanto ele tenta se soltar. Ao redor, há um grupo de moradores, incluindo uma criança. No fundo, podem ser ouvidos gritos, e é possível ver algumas mulheres se aproximando, uma delas chorando.

Outras imagens mostram um veículo da polícia deixando a rua com dois policiais militares, a pé, acompanhando-o. Supostamente, eles estariam levando o suspeito para a delegacia. No vídeo, é visível que a mesma mulher que estava chorando anteriormente acompanha o veículo na garupa de uma motocicleta, enquanto mais pessoas presentes no local gritam. "Para com isso, para com isso", pede um morador. "Ele está vivo dentro do carro", diz outro.

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) desconfiou de um homem que estaria monitorando a movimentação das equipes. O suspeito resistiu à abordagem, mas foi detido e conduzido à 25ª DP (Engenho Novo). Durante a prisão, um celular foi apreendido. Não há informações sobre feridos ou novos confrontos na região.