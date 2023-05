Sequestro relâmpago - casal fica 7h em poder de bandidos e perde R$ 250 mil em Itaboraí

Um casal foi vítima de um sequestro relâmpago, na madrugada desta quinta-feira (04), na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), no município de Itaboraí. Depois de quase 7h mantendo os dois como reféns, os criminosos conseguiram roubar cerca de R$ 250 mil entre transferências realizadas, PIX e aquisição de empréstimos em nome das vítimas. O líder da quadrilha já foi identificado.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas trafegavam na BR-101, por volta das 2h30, no sentido Região dos Lagos, quando diminuíram a velocidade do carro por conta de um radar eletrônico. Neste momento, os bandidos, que estavam em um Toyota Corolla preto, se aproximaram e conseguiram render o casal.

Os criminosos levaram as vítimas para uma área de mata e depois das 7h da manhã, horário que os limites bancários são maiores, iniciaram a extorsão. Entre transferências normais, PIX e aquisição de empréstimos os criminosos tiraram do casal cerca de R$ 250 mil. Por volta das 9h, o casal foi deixado perto do local onde haviam sido capturados.

De acordo com as vítimas, o crime foi cometido por seis homens mascarados que se intitularam a "Quadrilha do Pix". Contudo, durante o crime, um dos autores tirou a máscara que estava usando, o que facilitou a identificação por parte da polícia. Segundo a 71ªDP (Itaboraí), o líder da quadrilha é Thiago de Lima Finoquio. Ele, que já foi preso em 2018 pelo crime de roubo, tem um mandado de prisão em aberto pela mesma modalidade criminosa.

Após a morte de Leonardo Costa Araújo, o Léo 41, a polícia identificou que criminosos ligados ao traficante seriam os responsáveis pelos sequestros relâmpago que estavam acontecendo na BR-101, na região metropolitana.

Contudo, com a morte do líder, os criminosos teriam retornado para Capital. Agora, a polícia investiga para saber se ainda existe relação do crime com os traficantes oriundos do Pará, no Norte do país.