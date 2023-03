Traficantes mortos no Salgueiro levavam vida de luxo; saiba mais

Joias, carros, armas, bebidas e tudo que fazia parte do dia a dia de luxo e ostentação do traficante mais procurado do Pará, Leonardo Costa Araujo, o Léo 41, - morto na última quinta-feira (23) durante uma mega operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo-, não era bancado somente com o dinheiro do tráfico. Segundo investigações da Polícia Civil, para manter a rotina de ostentação, o criminoso, que chegou a ser apontado como uma das pessoas mais ricas do Pará, também passou a atuar nos crimes de sequestros relâmpago e extorsões via pix.

A nova modalidade de crime da quadrilha de 'Léo 41' ganhou força na Região Metropolitana do Rio. O grupo de paraenses utilizava com frequência a BR 101, conhecida como Niterói-Manilha, para realizar os sequestros relâmpagos, abordando as vítimas, sempre com o mesmo 'modus operandis'.

Eles 'fechavam' o carro da vítima, e assumiam o volante do veículo. A vítima era colocada no banco de trás, com um capuz de tecido na cabeça, sempre no meio de outros dois criminosos. Era comum que eles mantivessem as vítimas por horas dentro do carro, sempre sob ameaças e violência psicológica. O longo período de permanência com as vítimas, era para que o grupo de criminosos conseguisse realizar diversas transferências via pix, driblando o período de 20h às 6h, onde o valor autorizado pelo Banco Central é de R$1 mil.

'Léo 41' era considerado foragido da justiça desde 2019. Ele, segundo investigações, veio para o Rio de Janeiro em busca de refúgio, após se transformar no criminoso mais procurado de seu estado. Segundo a polícia, 'Léo 41' e um dos responsáveis pela morte de mais de 40 agentes de segurança no Pará.

Contudo, o traficante não ficou na região apenas escondido. 'Léo 41' estreitou laços e aumentou a parceria com criminosos que pertencem a alta cúpula do Comando Vermelho no Rio. Inicialmente, o criminoso e seus homens ficaram abrigados no Complexo da Penha. Porém, não demorou muito para que o homem fosse recebido no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

O conjunto de favelas gonçalense é considerado o 'quartel general' do CV na região e é conhecido por abrigar criminosos de outros locais. Porém, não é raro que ações policiais aconteçam na comunidade e que os 'convidados' acabem sendo presos ou mortos. A explicação de quem mora na região é que como o conjunto de favelas é cercado por mangue, mata e mar, só quem conhece a região consegue escapar durante as ações. Os visitantes não sabem para onde correr e viram alvos fáceis.

Mas, criminosos parecem nao se preocupar com esse fato e seguem buscando abrigo no Salgueiro. Como forma de ser bem recebido, 'Léo 41' trouxe do Pará mais de 30 fuzis. O armamento de grosso calibre o ajudou a manter o poder, segundo as investigações.

Os homens de 'Léo 41' se dividiam em manter sua segurança e controlar, com violência, o tráfico em comunidades de Itaboraí, onde funcionan uma espécie de filial do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro.

A polícia ainda não divulgou a lista completa com os nomes dos 13 mortos da operação, que foi registrada como uma das 10 mais letais do Estado, desde 1994. No entanto, além de 'Léo 41', nomes de diversos comparsas, que seriam seus seguranças, já circulam nas redes sociais. Outro nome que também tem sido bastante comentado é de uma traficante conhecida como 'Faixa Rosa'. Ela atuava no Complexo da Penha e teria ido para o Salgueiro para participar de uma reunião do tráfico que aconteceu no último sábado (18). A acusada era considerada uma nova versão da 'Hello Kity', traficante que ganhou notoriedade no Comando Vermelho e também morreu numa operação da Polícia Militar no conjunto de favelas do Salgueiro.

Na ação da última quinta feira, 13 fuzis e uma pistola foram apreendidos. Na coletiva de imprensa as autoridades informaram que os criminosos resistiram, o que causou o confronto. E que pela quantidade de armamento apreendida era possível perceber que os traficantes não iriam se entregar. "A ação foi um sucesso", declarou um policial.