Dois homens são presos em ação da PM no Brejal

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (03/05) no Brejal, bairro de São Gonçalo. Com eles, uma arma e drogas foram apreendidas.

O 7º BPM (São Gonçalo) informou ter enviado equipes ao local para intensificar o patrulhamento na região e retirar barricadas colocadas pelo crime organizado no local. Ao chegarem lá para ação, foram surpreendidos, segundo relatos, por disparos de suspeitos que os viram chegar a região.

➢ PM de São Gonçalo é investigado por integrar milícia de Tandera

➢ Polícia apreende drogas e prende suspeitos em Barra do Piraí

Os agentes da PM reagiram aos disparos e, depois que a situação foi estabilizada, realizaram um cerco tático no bairro para capturar os acusados. Eles encontraram dois homens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, e arrecadaram a pistola e as porções de drogas, ainda não quantificadas, que estavam com eles. A ocorrência ainda está em andamento.