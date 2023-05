Polícia apreende drogas e prende suspeitos em Barra do Piraí

Quatro suspeitos foram presos em uma operação policial que apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Areal, em Barra do Piraí. A ação ocorreu nesta segunda-feira (01), após policiais militares do 10º BPM receberem informações sobre traficantes que estavam comercializando drogas na região.

Com base nas informações passadas, a guarnição se dirigiu ao endereço mencionado e cercou o local. Ao perceber a presença da polícia, os suspeitos tentaram se desfazer de uma sacola contendo drogas. No entanto, os policiais conseguiram recuperar o material e ainda encontraram outros entorpecentes, como pedras de crack, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, uma faca, um caderno com anotações do tráfico, aparelhos celulares e dinheiro.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de Barra do Piraí, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11343/2006.