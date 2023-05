Homem morto em confronto é suspeito de diversos homicídios em Itaboraí

Richard Rezende da Silva, RD, morto na última sexta-feira (28) durante uma ação conjunta entre policiais da 71°DP (Itaboraí) e do 35°BPM (Itaboraí), é o homem, segundo a polícia, que apareceu nas imagens atirando contra diversas pessoas numa padaria, em Itambi, no dia 22 de abril.

Segundo as investigações da Polícia Civil, também foi RD o atirador responsável pelas mortes de três homens num ferro velho, em Itaboraí, no dia 05, do mesmo mês.

Ação foi flagrada por câmeras de segurança | Foto: Divulgação

A ação de RD, que já possuía três mandados de prisão em aberto, chegou a ser flagrada por câmeras de segurança. Contudo, a polícia ainda investiga quem ordenava os ataques realizados por ele, acreditando que ele não agia sozinho, como mostrou uma das imagens.

Richard morreu enquanto trocava tiros com a polícia, que realizou uma ação conjunta para capturá-lo. O acusado estava escondido na Reta Velha, onde recebia apoio dos comparsas de facção.

Mais de 15 pessoas já foram executadas em Itaboraí nos últimos dois meses, e agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e Maricá (DHNISG), investigam o que está motivando as execuções.

Ameaças

Vítimas foram baleadas por homem em moto | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme policiais da 71°DP (Itaboraí) investigaram, RD gostava de ameaçar seus alvos em redes sociais. Os últimos alvos do criminoso teriam sido policiais que moravam em Itaboraí.

As ameaças ordenaram que os policiais deixassem suas casas e se mudassem da região, além de ameaças contra a vida dos profissionais.

Resistência à prisão

Após intensa investigação, as policiais Civil e Militar, que atuam na cidade, chegaram a localização do criminoso, que estava escondido entre matas e um apartamento num condomínio na Reta Velha.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram cerco e seguiram até o terceiro andar, onde o criminoso estaria. Ao receber ordem para se entregar, RD atirou de dentro do apartamento. Os policiais arrombaram a porta e o homem efetuou outros disparos, iniciando um confronto. Ele acabou morrendo no local.

Os criminosos que também estavam no condomínio efetuaram diversos tiros contra os policiais, iniciando um novo confronto.

As investigações sobre a ação de criminosos na cidade seguem em andamento e qualquer informação sobre a quadrilha de RD pode ser encaminhada ao Disque-Denúncia no 2253-1177. O anonimato é garantido.