Acusado de tráfico que ameaçava policiais pela redes sociais é morto em confronto em Itaboraí

Acusado de atuar no grupo de traficantes que agem em Itaboraí, Richard Rezende da Silva, o RD, foi morto, no fim da tarde da última sexta-feira (29), em confronto com policiais civis e militares, responsáveis por operação para localizá-lo, em um condomínio na região da Reta Velha, naquela cidade. Ao perceber a chegada dos agentes de Segurança Pública no apartamento em que se escondia, fez disparos com uma pistola, mas acabou alvejado e veio a óbito no local, segundo a polícia. O acusado tinha três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, e tinha hábito de procurar endereços virtuais de policiais da região para fazer ameaças, de acordo com investigações da 71ªDP (Itaboraí).



Investigações - Richard já era investigado por policiais da 71ªDP por suposta participação em assassinatos e tentativa de homicídio. A partir de informações chegadas à polícia sobre a localização do local onde ele estava, foi montada uma operação envolvendo policiais daquela delegacia e do 35ºBPM (Itaboraí).

Havia informes dando conta de que ele se escondia nas comunidades de Bela Vista e Reta Velha, sempre muito bem armado, também utilizando as matas naquela região como esconderijo para não ser localizado.

Cerco - Com o endereço do local onde RD estava, os policiais montaram um cerco no Condomínio Conquista, localidade da Reta Velha. Richard estava em um apartamento do terceiro andar. Segundo os policiais, o foragido fez um disparo dentro do apartamento ao receber ordens para se render, e depois atirou quando os policiais arrombaram a porta do imóvel, dando início a um confronto. Atingido, ele acabou vindo a óbito.

Tiroteio - Houve momentos de tensão, depois que traficantes, do lado de fora, passaram a atacar a tiros as equipes que estavam fazendo o cerco ao prédio. Os policiais preservaram o local e fizeram a guarda do corpo de RD até a chegada de agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaborai e São Gonçalo, responsáveis pela coordenação do trabalho de perícia de local e o registro do caso.