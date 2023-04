Um indígena morre e outros dois ficam feridos em ataque de garimpeiros no Norte do país

Um indígena foi morto e outros dois ficaram feridos após um ataque na comunidade Uxiu, parte da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, na tarde do último sábado (29/04). De acordo com o relato de testemunhas, a ação criminosa foi promovida por garimpeiros que atuam na região.

Ainda não há detalhes sobre o ataque, mas as três vítimas foram atingidas por disparos de homens que invadiram a comunidade, alguns deles encapuzados. Eles foram levados para uma unidade de referência em saúde em Surucucu, segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi), Júnior Hekurari.

Um dos baleados, Ilson Xirixana, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito na manhã desse domingo (30/04). Ele havia sido atingido com um tiro na cabeça. Um jovem de 24 anos, atingido por dois disparos, e um homem de 31, ferido por quatro tiros, foram encaminhados para um hospital em Boa Vista, capital do estado.

Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena, disse que tomou conhecimento do caso na manhã desse domingo e acionou ministros para apurar o caso. "Estamos em contato com a Ministra Nísia Trindade, Ministra Sônia Guajajara e Presidenta da Funai, Joênia Wapichana para tratar do caso. Os ministros Flávio Dino e de Direitos Humanos, Silvio Almeida, também já foram acionados", comunicou, através das redes sociais.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também comentou o crime pelas redes sociais e afirmou que uma comitiva interministerial está indo em direção ao estado, no Norte do país, para fortalecer "as ações de desintrusão dos criminosos".

A situação de invasores na TI Yanomami vem de muitos anos e mesmo com todos os esforços sendo realizados pelo Gov. Federal, ainda faltam muitas ações coordenadas até a retirada de todos os invasores do território. Solicitamos reforço do MJ para investigação da PF sobre este caso. — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) April 30, 2023

Em janeiro desse ano, o presidente Lula visitou a Terra Yanomami e chegou a decretar situação de emergência de saúde pública na região, que enfrentou crescentes casos de morte por desnutrição e contaminação por mercúrio, químico usado pelo garimpo local.



Na época, a Polícia Federal também instaurou um inquérito para apurar denúncias de genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais na região.