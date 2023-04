Passageiro é preso com 30 kg de maconha em aeroporto no Rio

Um homem, de 36 anos, foi preso e cerca de farta carga de maconha foi apreendida na noite do último sábado (29/04), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

O passageiro pretendia embarcar em um voo que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Durante a fiscalização de bagagens antes da viagem, agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto (DEAIN) encontraram a droga entre os pertences despachados pelo homem.

Leia também:

➢ Francesa é presa com oito quilos de cocaína em recheios de bombons no Galeão

➢ Passageiro é preso com R$ 250 mil em cocaína no Aeroporto do Galeão