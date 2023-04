Francesa é presa com oito quilos de cocaína em recheios de bombons no Galeão

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa terça feira (25), uma estrangeira de nacionalidade francesa que transportava cerca de 8 kg de cocaína oculta no recheio de bombons, no Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio.

A presa, uma jovem de 19 anos, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França, antes de rumar para seu destino final em Nice, cidade localizada na Riviera Francesa, região do litoral sul do país que é considerada uma das áreas mais sofisticadas e luxuosas do mundo.

Após fiscalização de rotina, policiais federais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram a droga no interior da bagagem despachada pela estrangeira, misturada no recheio de bombons, e efetuaram a prisão em flagrante.

A presa foi conduzida à Polícia Federal para lavratura do auto de prisão em flagrante e posteriormente encaminhada para o sistema prisional do estado. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.