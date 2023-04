Torcedor do Fluminense baleado após Fla-Flu pede para adiar depoimento

O torcedor do Fluminense Bruno Tonini Moura, de 38 anos, baleado na saída do Maracanã após a primeira partida da final do Campeonato Carica, decidiu não prestar o depoimento, que daria nesta quarta-feira (26) à promotoria de Justiça do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Segundo informações do magistrado do MPRJ, que chegou a ir ao hospital nesta quarta, o torcedor teria dito a familiares que irá falar quando já estiver de alta. "Os familiares me disseram que ele ficou um pouco tenso e receoso com essa situação, possivelmente por ter revivido o que aconteceu no dia do crime e preferiu um outro momento", comentou o promotor Flávio Vieira, responsável pela 1ª Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital, que ouviria Bruno Tonini.

A promotoria esperava ouvir o torcedor sobre a situação que aconteceu no último dia 01, na saída do Maracanã, na primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Além dos tiros que feriram Bruno, a discussão resultou na morte do cinegrafista Thiago Leonel. O policial penal Marcelo de Lima é apontado como autor dos disparos.

Relembre o caso

