Policial mata um homem e deixa outro ferido em briga de bar

Um homem foi morto e outro ferido gravemente, na noite do último sábado (1º), na Rua Isidro de Figueiredo, no Maracanã, próximo ao estádio, após partida do Flamengo e Fluminense.

Segundo informações, a discussão entre um policial penal e três torcedores começou em um bar e foi motivada por futebol. O agente da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, identificado como Marcelo de Lima, teria atirado contra duas vítimas. Ele foi preso ainda no local e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

Policial foi preso em flagrante | Foto: Divulgação

De acordo com testemunhas, o policial penal teria sacado a arma e ferido a primeira vítima, que caiu no chão. Ao continuar atirando, ele matou o homem e feriu um outro.

Marcelo foi levado à Delegacia de Homicídios por PMs e autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil contra Thiago Leonel Fernandes da Motta e tentativa de assassinato contra Bruno Tonini Moura, que está no hospital Badim.

A equipe da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), comandada pelo delegado Alexandre Netto, responsável pelo policiamento no entorno do Maracanã, fez o primeiro atendimento no local.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que " repudia todo ato de violência praticado pelos seus servidores e acrescenta que será aberto um Procedimento Disciplinar Administrativo. Paralelo a isso, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil está investigando o caso".