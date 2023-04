Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro no Rio

Uma mulher mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro foi resgatada nesta segunda-feira (24/04), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O acusado foi preso em flagrante.

De acordo com a denúncia, a vítima já estava presa há três dias na residência, na região conhecida como Comunidade do Rola. Policiais militares do batalhão local, o 27º BPM, receberam a denúncia e foram ao endereço parar apurar a acusação.

Leia também:

➢ PM aposentado é baleado após tentar matar esposa na Baixada

➢ Policiais prendem acusado de descumprir medida protetiva contra ex em Maricá

A mulher foi liberada do local e o seu companheiro foi levado para à 36ª DP (Santa Cruz), onde está à disposição da Justiça. A unidade registrou o caso. Informações sobre a possível motivação para o crime não foram divulgadas.