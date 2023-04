PM aposentado é baleado após tentar matar esposa na Baixada

Um subtenente da Polícia Militar aposentado foi baleado após tentar matar a própria esposa no município de Japeri, na Baixada Fluminense, na noite do último sábado (22/04). Lusmar Sofista, conhecido como "Surfista", foi flagrado ameaçando a própria companheira e disparando contra agentes da PM no último fim de semana.

Lusmar estava saindo de uma festa em comemoração ao feriado de São Jorge quando começou a discutir com a mulher, segundo testemunhas, ainda dentro do carro, na altura do Centro da cidade. Em determinado momento, ambos saíram do carro e o policial aposentado foi visto puxando a esposa pelo cabelo e ameaçando-a com uma arma de fogo.

Testemunhas afirmaram ter sido ameaçadas ao tentarem intervir. Duas viaturas da PM foram acionadas ao local. Lá, os agentes tentaram se aproximar, mas também foram ameaçados por Lusmar, que eventualmente disparou contra os policiais. Os PMs reagiram e atingiram o acusado no tórax e na mão esquerda.

O subtenente foi levado para a policlínica local e, na madrugada de domingo (23/04), transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Seu estado de saúde é grave, de acordo com informações da unidade. Sua arma de fogo foi apreendida pela Polícia e a 63ª DP (Japeri) registrou a ocorrência, que é investigada como tentativa de homicídio.