Agentes resgatam dez aves em cativeiro em Itaboraí

Dez pássaros silvestres em situação de cativeiro foram resgatados por agentes da Polícia Ambiental em Itaboraí, na manhã desta segunda-feira (24/04). Um homem acusado de envolvimento com o crime foi levado para a 71ª DP (Itaboraí) pelo caso.

De acordo com informações da corporação, os animais foram encontrados na rua O, próximo ao bairro Monte Verde. Com base em informações obtidas através de denúncias anônimas, policiais da 6ª UPAm (Serra da Tiririca) encontraram nove aves engaioladas sem as devidas licenças no local.

Leia também:

➢ De novo! Mais duas cobras são regatadas em Itaboraí

➢ Filhote de onça-parda é levado para ASAS de São Gonçalo

Enquanto davam conta da ocorrência, eles encontraram um outro pássaro pendurado em uma gaiola em frente a um comércio no outro lado da rua. Todos os animais foram recolhidos pelos agentes. Um acusado, de 28 anos, foi levado par prestar depoimento delegacia local, onde a ocorrência foi registrada.