De novo! Mais duas cobras são regatadas em Itaboraí

Depois de resgatar uma jiboia de cerca de 2,5 metros de comprimento na última semana, agentes de segurança pública voltaram a resgatar cobras no município de Itaboraí. Dessa vez, foi uma equipe da 6° UPAM (Unidade de Polícia Ambiental) que apreenderam duas cobras-do-milho em Manilha, na manhã desta sexta-feira (21/04).

De acordo com informações da corporação, os policiais receberam denúncias de que um suspeito na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha estava mantendo em cativeiro dois espécimes da cobra, sem ter o documentos oficiais requisitados pelo órgão competente para tanto.

Os animais foram apreendidos e o homem foi levado para a 71ª DP (Itaboraí), onde a ocorrência foi registrada.

Somada a outras ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, a apreensão aumenta para cinco o número de cobras resgatadas em Itaboraí no mês de abril, de acordo com informações da Prefeitura Municipal. Além das duas cobras-do-milho e da jiboia, uma cobra d'água e outra jiboia, esta com cerca de 1,5 metro, foram resgatadas na cidade neste mês até o momento.