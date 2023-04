Após seis dias de buscas, dançarino é encontrado morto em Copacabana

Agentes do Corpo de Bombeiro encontraram, na manhã dessa sexta-feira (21/04), o corpo de Thadeu dos Santos, de 29 anos, dançarino desaparecido desde o último domingo (16/04). O jovem foi encontrado próximo ao Posto 3 da Praia de Copacabana e identificado por familiares nesta tarde.

O cadáver foi levado pelos agentes para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. Pessoas de sua família compareceram a unidade e para realizar a liberação do corpo. Até o momento da publicação desta matéria, não haviam informações a respeito do sepultamento de Thadeu.

Também conhecido pelo nome artístico Ziinhu Mizzarini, o jovem, que também era promoter e produtor de conteúdo, havia sido visto pela última vez por volta das 9h do domingo (16/04), mergulhando na altura do Posto 2 da Praia. Testemunhas afirmavam que ele havia sido levado por uma corrente e poderia ter se afogado. Os bombeiros estiveram realizando buscas no local desde então.