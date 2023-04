Bombeiros realizam buscas por dançarino desaparecido na praia de Copacabana

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam buscando pelo corpo do dançarino desaparecido na praia de Copacabana, após um mergulho, no último domingo (16). O corpo de Thadeu dos Santos, também conhecido como Ziinhu Mizzarini, desapareceu na altura do posto 2, por volta das 9 horas.

As buscas estão sendo feitas com auxílio de drones, barcos e mergulhadores. De acordo com testemunhas, o corpo do homem foi puxado por uma corrente marítima. Ziinhu começou a carreira como dançarino e promoter, hoje integra as equipes dos bares-baladas Pink Flamingo e Black Cat, localizados em Copacabana.