Segundo acusado de matar idosa em Copacabana é identificado pela Polícia

Outro jovem apontado como suspeito no caso do assalto que matou uma idosa de 72 anos em Copacabana, Zona Sul do Rio, foi identificado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (21/04). Segundo os agentes, imagens de câmeras de segurança permitiram a identificação do homem, que já seria maior de idade. A identidade não foi divulgada.

Ainda não encontrado, ele é acusado de ter participado do crime, que aconteceu no último domingo (16/04), junto de um menor de idade, que foi apreendido na última quarta (19/04). Em depoimento aos policiais, o suspeito, de 17 anos, acusou seu comparsa de ter dado o empurrão que acabou ferindo e, posteriormente, matando a aposentada Alair Barbosa.

A vítima estava caminhando com amigas na calçada da Avenida Atlântica quando foi abordada pela dupla. De acordo com relatos, eles tentaram roubar o cordão que a senhora usava. Ao ser empurrada, ela acabou batendo com a cabeça no chão e chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo. Alair foi enterrada na tarde da última quarta.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) segue investigando o caso e realizando diligências para deter o suspeito.