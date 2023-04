Jovem acusado de matar idosa de 72 anos durante assalto em Copacabana é apreendido

Vítima foi empurrada durante assalto e morreu após bater com cabeça no chão - Foto: Reprodução

Um jovem de 17 anos acusado de matar uma idosa de 72 anos em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (19/04). O menor foi encontrado na Pavuna, na Zona Norte, no mesmo dia em que Alair Barbosa, a vítima do crime, foi sepultada na cidade.

O adolescente chegou a ser apreendido no último domingo (17/04), data do crime, mas foi liberado. A Justiça do estado havia emitido, nesta terça (18/04), um mandado de apreensão contra ele, por solicitação da unidade de polícia que investiga o caso, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Esta não é a primeira vez que o acusado, cuja identidade não foi divulgada, é apreendido pela Polícia Civil. Em seu histórico, ele acumula outras seis anotações criminais por crimes análogos a roubo e furto. Ele também á acusado de agredir duas turistas eslovacas na Zona Sul em setembro do ano passado.

Alair estava passeando com amigas na calçada da Avenida Atlântica quando foi abordada pelo suspeito e por um outro menor de idade. Ao tentar puxar um cordão do pescoço da vítima, o jovem empurrou a idosa, que acabou caindo e batendo a cabeça no chão. Ela chegou a ser levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.