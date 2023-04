Chefe do tráfico da Viradouro, 'Putão' é baleado pela PM em ação na comunidade

Apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, Marcos Patrick da Silva Aquino, o Tiquinho ou Putão, de 32 anos, foi baleado na tarde desta terça-feira (18) durante ação do 12ºBPM (Niterói) na região. Outros dois criminosos foram presos.

De acordo com o comando do batalhão, a operação foi montada após a PM receber informações de que Putão estaria com mais dois criminosos próximo da cabine de ocupação permanente da polícia para atacá-la. Chegando ao local, os militares localizaram os bandidos. Houve troca de tiros, que terminou com o chefe do tráfico baleado.

Poucos depois, outros dois acusados foram detidos pelos policiais. Com eles, foram apreendidos uma pistola e grande quantidade de drogas.

Contra Putão, existiam dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele estava foragido da Justiça desde outubro de 2017.

O Portal dos Procurados, ligado ao Disque-Denúncia oferecia a quantia de R$ 1 mil a quem tivesse informações que levassem a prisão do chefe do tráfico do Viradouro.

Em 2019, Putão foi acusado de um ataque criminoso à sede da 77ªDP (Icaraí) no dia 31 de agosto daquele ano. Além dele, outros três homens foram identificados pela polícia à época como autores do crime.