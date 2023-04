PM morto em ataque criminoso será enterrado nesta terça-feira no Rio

O policial militar Victor Hugo Lustoza Barros, vítima de um ataque criminoso no último final de semana, será enterrado na manhã desta terça-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O sepultamento ocorrerá após a realização do velório, marcado para às 9h na capela do local.

Victor Hugo foi atingido por tiros na perna enquanto estava dentro de uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que realizava um cerco tático na Avenida Brasil, na altura de Olaria, Zona Norte do Rio. O policial foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã seguinte.

Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Salgueiro, Victor Hugo ingressou na corporação em 2011. Ele deixa sua esposa e uma filha.