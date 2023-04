Policial morre após ser atingido na perna na Avenida Brasil

Um cabo da PM, de 36 anos, morreu no último domingo (17/04) após ser atingido na perna durante um confronto com criminosos na noite do sábado (15/04), na Avenida Brasil, altura de Olaria, bairro da Zona Norte do Rio.

Leia também:

➢ Subtenente da PM é morto a tiros em São Gonçalo



➢ Edinho do Caranguejo morre em acidente de carro na Alameda São Boaventura

O policial militar Victor Hugo Lustoza Barros, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Salgueiro, estava com uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que realizava um cerco na região. Um grupo de homens, fugindo do cerco, dispararam contra os agentes e balearam Victor, que estava dentro de uma viatura com um colega.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Apesar disso, o cabo acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu no dia seguinte.