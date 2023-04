Colégio em Neves tem policiamento reforçado após ameaça de massacre

Viatura da PM esteve no local nos últimos dias - Foto: Filipe Aguiar

O Colégio Estadual Souza Dias, em Neves, São Gonçalo, teve sua segurança reforçada desde que recebeu ameaças de ataque no último final de semana. Na tarde desta terça-feira (11/04), data em que estava marcado um suposto "massacre" na unidade de educação, o OSG esteve no local e constatou que não houve nenhum relato de ameaças ou visitantes com comportamentos suspeitos.

Tanto na segunda (10/04) como nesta terça, uma viatura da Polícia Militar esteve no local. Os portões da escola também seguem fechados e vigiados durante os momentos de aula, com uma atenção especial a quem visita a escola.

Segundo informações de funcionários do colégio, o que mudou principalmente desde que as ameaças começaram a circular foi a assiduidade dos estudantes. A estimativa é de que apenas cerca de 60% dos discentes tenham ido às aulas nos últimos dois dias.