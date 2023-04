Morre menina de 4 anos queimada em ônibus incendiado em Caxias

A menina de 4 que estava no ônibus atingido por um incêndio criminoso na última quarta-feira (05), em Duque de Caxias, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta quinta (06). Heloíse Victoria da Silva Ribeiro teve 90% do corpo queimado e estava entubada e internada no CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na Baixada. A mãe da menina segue internada.

Segundo informações da unidade, os médicos chegaram a tentar realizar manobras de ressuscitação na vítima por cerca de 25 minutos, mas não obtiveram resposta. Internada no Hospital Caxias D’Or, Larissa Silvestre da Silva, de 26 anos, mãe da criança, também teve 90% do corpo ferido e ainda não há informações a respeito do estado de saúde.

O incêndio foi provocado por Cleber da Conceição Sirilo, de 39 anos. O homem teria ido até o corredor do coletivo, despejado líquido inflamável nos passageiros e no interior do automóvel e, em seguido, ateado fogo.

Ainda não se sabe qual foi a motivação exata do crime. Cleber teve 50% do corpo queimado e está internado sob custódia da Polícia, no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A 60ª DP (Campos Elíseos) está investigando o caso.

Outras três pessoas ficaram feridas na ocasião. Uma delas, Cristiane da Silva Moreira Nascimento, de 47 anos, sofreu queimaduras leves na perna e foi liberada na tarde do mesmo dia. Já as outras duas, que ficaram com escoriações e dores no abdômen após serem pisoteadas ao tentarem sair do coletivo, receberam alta hospitalar na parte da noite.