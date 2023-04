Homem incendeia ônibus em Duque de Caxias e deixa três feridos

Um homem ateou fogo em um ônibus, na manhã desta quarta-feira (5), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um homem, uma mulher e uma criança de 5 anos ficam gravemente feridas.

O homem foi preso em flagrante e levado sob custódia para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, com queimaduras no rosto e em membros inferiores.

As vítimas são: Cleber da Conceição Sirilo, 39; Cristiane da Silva Moreira Nascimento, 47, e uma menina de 5 anos, que foi entubada e está em estado gravíssimo.

Testemunhas contaram que o "homem saiu da parte de trás do ônibus, veio para frente, rasgou o litro , jogou em todo mundo e em seguida tacou fogo".