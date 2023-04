Capela é invadida e vandalizada em Camboinhas, Niterói

A Capela de Santa Teresinha, localizada na Praça Burle Marx, em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói, foi invadida e vandalizada nesse domingo (2). Imagens sacras e outros objetos foram destruídos.

De acordo com o padre Luiz Cássio Moreira, pároco responsável pela capela, esta não seria a primeira vez que a igreja sofreu com a violência, tendo sido furtada há alguns meses.

Instalações da capela foram depredadas | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao chegar à capela no domingo (2), o padre notou que a mão da imagem de Nossa Senhora do Sorriso havia sido quebrada, adesivos de Santa Teresinha estavam rasgados, bancos externos urinados e luminárias do jardim quebradas. O pároco teria tido, inclusive, o vidro do seu carro danificado após a missa de ontem.

Já na manhã desta segunda-feira (3), ao retornar ao local, o pároco encontrou mais sinais de violência: havia uma imagem de Santa Teresinha quebrada no chão.