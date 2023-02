Imagem de Iemanjá é vandalizada na Praia da Vila, em Saquarema

Uma imagem de Iemanjá foi encontrada vandalizada na Praia da Vila, em Saquarema, nessa segunda-feira (6). O ato de intolerância religiosa foi denunciado pela Associação dos Cultos Afro Brasileiros da cidade da Região dos Lagos.



Segundo o registro de ocorrência, o vandalismo teria acontecido entre às 22h deste domingo (5) e às 5h desta segunda-feira (6). O caso acontece dias após as celebrações à orixá, no dia 2 de fevereiro, e foi registrado como “ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo” e “danos”. O local foi periciado.

Nas redes sociais, uma das pessoas a repudir o ato foi o deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

“Praticantes das religiões de matriz africana no Brasil convivem diariamente com a discriminação e a violência. O racismo e o conservadorismo no nosso país estimulam a intolerância contra a pluralidade da fé, impondo uma única crença, que não dialoga com o Cristo que louvamos: negro, da periferia, que acolheu os marginalizados de sua época”.

Ele chegou a citar outros casos de ataques a religiões de matriz africana, como o ocorrido em Magé, onde o busto de Maria Conga foi depredado.

Escultura foi pichada com simbolo nazista em Magé

O busto da líder quilombola Maria Conga foi vandalizado no último final de semana, no Píer da Piedade, em Magé. A escultura foi encontrada pichada com um símbolo nazista e arranhada.

O caso foi registrado na 65ª DP (Magé) e os responsáveis pela depredação ainda não foram identificados.

A prefeitura do município repudiou o ato e disse que irá restaurar a obra e dar continuidade à instalação de câmeras nas proximidades.