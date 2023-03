Quatro acusadas de aplicar golpe do falso consignado são presas em São Gonçalo

Quatro mulheres foram presas em flagrante, na tarde desta terça-feira (28/03), por agentes da 73ª DP (Neves) que investigavam uma quadrilha acusada de aplicar um golpe envolvendo falsos empréstimos consignados em São Gonçalo. As suspeitas foram encontradas em uma espécie de 'escritório do crime' em um prédio comercial na Estrela do Norte, próximo ao Clube Mauá.

De acordo com informações da unidade, a organização costumava praticar as fraudes com idosos e aposentados de outros estados. O grupo tinha acesso a uma base de dados com informações financeiras a respeito da margem consignada de pessoas que recebem benefícios previdenciários do INSS ou pensão.

A quadrilha oferecia vantagens financeiras e renegociações de dívidas que nunca se concretizavam. Com as informações pessoais das vítimas, eram abertas novas contas bancárias. Os proveitos dos empréstimos eram desviados para as contas geridas pelos acusados.

No escritório, que funcionava no primeiro andar de um prédio na Avenida Presidente Kennedy, foram arrecadados aparelhos celulares, além de roteiros e anotações. O local era administrado por uma organização que já vinha sendo observada pelo núcleo antifraude da 73ª DP.