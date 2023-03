'Escritório do crime': 20 pessoas são detidas por golpe do empréstimo em São Gonçalo

A "empresa" funcionava em três salas localizados no sétimo andar de um famoso prédio comercial no bairro Jardim Alcântara - Foto: Filipe Aguiar

A "empresa" funcionava em três salas localizados no sétimo andar de um famoso prédio comercial no bairro Jardim Alcântara - Foto: Filipe Aguiar

Cerca de 20 pessoas foram detidas em flagrante, na manhã desta terça-feira (28), durante uma ação que desmontou um 'call center' apontado como sede de um grupo criminoso que realizava empréstimos fraudulentos em São Gonçalo.

A "empresa" funcionava em três salas localizados no sétimo andar de um famoso prédio comercial no bairro Jardim Alcântara. Esse é mais um esquema que atuava em crimes relacionados a empréstimos falsos e golpes contra aposentados e segurados do INSS.

Segundo o delegado Luiz Maurício Armond, titular da 74ªDP (Alcântara), delegacia responsável pela operação, informações iniciais indicam que o grupo preso nesta terça (28) tinha como objetivo movimentar cerca de R$ 500 mil por mês. Até o momento, o grupo comemorava a marca de R$ 235 mil já movimentados.

A policia encontrou também indícios de que os criminosos seguiam roteiros e tinham anotações sobre os golpes realizados.

"São Gonçalo virou o reduto, mas os golpes são aplicados em várias partes do Brasil", diz o delegado titular, Luiz Maurício Armond.

Os suspeitos que atuavam no esquema ilícito foram detidos por agentes da 74ªDP e por policiais civis de outras delegacias. Eles podem ser indiciados por estelionato e associação criminosa.