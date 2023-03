Caso Victor Hugo: Justiça condena 'Leleco' a 36 anos de prisão por morte em São Gonçalo

Mais de uma década depois, a justiça foi feita. 'Leleco', um dos criminosos mais procurados de São Gonçalo, foi sentenciado a 36 anos e um mês de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato do adolescente Victor Hugo da Silva Braga, em julho de 2011.

Deivid da Silva Oliveira, o 'Leleco', de 35 anos, foi condenado por assassinar o estudante de 15 anos, na Rua Raul Veiga, em São Gonçalo, na noite do dia 4 de julho de 2011. Victor Hugo foi executado com um tiro na cabeça, quando se dirigia a uma lanchonete com um grupo de cinco amigos.

Leia Mais: 'Eles mataram Victor Hugo’

O adolescente saiu de casa por volta das 22h e andava na frente do grupo com o amigo Eduardo Evangelista Alberto, de 18 anos, quando dois homens em um Palio prata abordaram os jovens. Um dos criminosos saiu do veículo e ordenou que os dois amigos se ajoelhassem no chão. Victor Hugo levou um tiro na cabeça e Eduardo foi alvejado na boca.

Leia também: Urgente: CORE prende ‘Leleco’, um dos criminosos mais procurados de SG; veja vídeo

Os outros amigos que caminhavam um pouco atrás não se feriram. O autor dos disparos foi reconhecido pelo pai de Victor Hugo e mais duas pessoas, em fotografia apresentada pelo delegado da 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara).

O homicídio do adolescente, que aconteceu em 2011, impactou profundamente a vida de sua mãe, a jornalista Eloísa Leandro, que lutou por justiça pela morte de seu filho até falecer, no ano de 2020. Em vida, Eloísa chegou a afirmar que o sentimento de que a justiça tivesse sido feita aliviaria um pouco a sua dor.

Eloísa e Vitor Hugo | Foto: Divulgação

Eloísa Leandro morreu, em dezembro de 2020, após passar por um procedimento estético numa clínica na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ela, que tinha 40 anos, teve uma parada cardíaca após se submeter a uma lipoaspiração. A jornalista passou por redações de jornais de Niterói e São Gonçalo e assessorias de imprensa privadas e de órgãos governamentais do Rio de Janeiro.



O 'Leleco', assassino do filho da jornalista, ficou foragido por quase 10 anos e foi preso em junho de 2021. Com ele, os agentes da CORE encontraram um documento com nome falso de João Pedro Pereira Rocha e três armas de fogo, que foram apreendidas. Ele foi encontrado durante uma ação realizada no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro.