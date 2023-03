Operação no Complexo do Salgueiro deixa 13 mortos

Leo 41, liderança do tráfico no Pará, seria um dos mortos na ação, que conta com o apoio da Polícia Civil do Pará e do Bope - Foto: Filipe Aguiar

Leo 41, liderança do tráfico no Pará, seria um dos mortos na ação, que conta com o apoio da Polícia Civil do Pará e do Bope - Foto: Filipe Aguiar

Pelo menos 13 pessoas foram mortas durante uma operação realizada em conjunto por policiais civis e militares no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (23/03). A identidade das vítimas ainda não foi confirmada, mas, segundo relatos de moradores, pelo menos dois dos feridos não teriam qualquer envolvimento com o tráfico local.

Entre os mortos estaria Leonardo Costa Araújo, conhecido como Leo 41, liderança do tráfico paraense foragido desde 2019. Há ainda informações de sete pessoas feridas e cinco presas, além de dois quilos de cocaína e 3 fuzis apreendidos. A Polícia Civil ainda não confirmou as informações.

De acordo com a Polícia Civil, a ação dos agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) tem como alvo um grupo de integrantes do Comando Vermelho do Pará que estariam abrigados na região, acusados de participarem de ataques no Pará que mataram cerca de 40 agentes de segurança pública desde 2021.

Em um registro compartilhado por moradores nas redes sociais, é possível ver helicópteros do Serviço Aeropolicial (Saer) no local. Blindados também foram vistos na comunidade.

Ainda de acordo com a corporação, a Polícia Civil do Pará e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estão participando da operação. A localização dos suspeitos foi descoberta a partir do cruzamento de informações entre agentes dos dois estados. Os oficiais informaram terem sido recebidos a tiros pelos acusados no local.

Entre os alvos da ação, também estão outros membros suspeitos de terem participados, recentemente, de ataques criminosos em comunidades da Zona Oeste do Rio e de um caso de roubo em um shopping center na Barra da Tijuca, em junho de 2022, que culminou na morte de um segurança.

Ainda não há informações a respeito do estado de saúde dos feridos. A operação segue em andamento na comunidade.