Polícia faz operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam uma operação, nesta quinta-feira (23/03), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os alvos são integrantes do Comando Vermelho do estado do Pará que se abrigavam na localidade e outras lideranças que também estão envolvidas nos ataques recentes a comunidades da Zona Oeste do Rio. A ação ocorre em conjunto com a com a Polícia Civil do Pará e com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Duas aeronaves sobrevoam a região | Foto: Divulgação

A ação conta com o apoio de blindados, da aeronave do Serviço Aeropolicial (Saer) e com a atuação de, pelo menos, 50 policiais.



Imagens divulgadas pelas redes sociais, mostram moradores assustados com a ação. Segundo as postagens, vários agentes estão baseados também no viaduto de Itaúna.

" Tomem cuidado. O clima é tenso em nosso complexo. Pais, não levem seus filhos à escola", alerta morador em live.

Moradores alertam ação pelas redes sociais | Foto: Divulgação

O objetivo das diligências é o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Entre os alvos estão os responsáveis por uma série de ataques contra agentes de segurança pública do Pará. Mais de 40 policiais morreram naquele estado desde 2021.

Ao chegarem na localidade, os policiais foram atacados pelos criminosos e houve intensa troca de tiros. A operação está em andamento.