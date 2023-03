PM é morto a tiros na frente da esposa em bairro da Zona Oeste do Rio

Um policial militar foi morto a tiros na frente da esposa no fim da noite desta terça-feira (21). O caso aconteceu na Rua Quatorze, em Paciência, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, o cabo Weliton Dantas Luiz Junior estava desembarcando do carro com a esposa quando os criminosos abriram fogo.

A esposa contou aos policiais que eles estavam voltando da igreja, quando homens encapuzados saíram de um veículo já atirando na direção deles. Para se proteger, ela correu e se escondeu embaixo de um outro veículo que estava próximo.

O policial que foi morto era investigado pela corporação pelo crime de associação criminosa e havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio junto a outros policiais. Na época, a investigação revelou que eles faziam acordos de propinas com traficantes.



De acordo com informações preliminares, o salário dele já havia sido cortado pela Polícia Militar.

Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) preservaram o local até que os policiais civis chegassem para periciar a cena. A perícia foi feita no local pela madrugada. De acordo com dados da PM, o local é dominado por milicianos.

Outro caso

Também nesta terça, um outro policial militar foi morto, desta vez em Itaboraí. Alex Sérgio da Silva, de 49 anos, foi executado quando estava em um bar, que pertence a sua esposa, no bairro Aldeia da Prata.

Um segundo homem que, de acordo com a polícia, estava no local apenas para beber um café também morreu na ação. Ele foi identificado como Hércules da Conceição da Silva, de 62 anos.