Mais uma adolescente desaparece após marcar encontro pelas redes sociais

Uma semana após o caso da adolescente de 12 anos que foi sequestrada no Rio após acertar um encontro através das redes sociais, mais uma jovem desapareceu no Estado após marcar com uma pessoa que conheceu pela Internet. Sthefany Neves, de 17 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (17/03).

A menina mora com os pais no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Antes de sair de casa, ela disse à família que iria para um lugar próximo e que retornaria por volta das 22h. Apesar disso, ela não voltou mais. No dia seguinte, o avô dela conseguiu acessar o perfil no Facebook de Sthefany e encontrou uma conversa entre ela e um homem.

De acordo com as informações no perfil do homem, ele é morador de Acari, na Zona Norte, trabalha em um Ceasa e está em um relacionamento sério. O último contato entre os dois online aconteceu pouco antes do encontro, quando o homem mandou uma mensagem perguntando se ela sabia onde ficava o local marcado para se encontrarem.

Sthefany não tem telefone celular. Quando saiu de casa, ela estava vestida com uma blusa branca e uma calça preta listrada, além de usar uma bolsa prateada. Os familiares dela registraram uma ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo), que repassou o caso para ser investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).