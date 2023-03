Após perícia, Polícia confirma que ossos encontrados em Quatis são de adolescente desaparecida

Foi concluída, nesta quinta-feira (09/03), a perícia da ossada encontrada em São Joaquim, em Quatis, no interior do Rio. Segundo informações da Polícia Civil, o exame confirmou a suspeita de que os restos encontrados são de Julia Hemanuelly Farias, de 15 anos, desaparecida desde fevereiro.

De acordo com a Polícia, o padrasto da menina confessou o crime em depoimento. Inicialmente, ele havia negado a acusação, mas voltou atrás após ser interrogado a respeito novamente após o fim dos exames. Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, constataram que Julia foi morta por asfixia.

O homem já era apontado como principal suspeito desde o início das investigações, que começaram depois que a mãe a vítima registrou ocorrência no dia 13 de fevereiro na 94ª DP (Piraí). Em exame pericial, os agentes atestaram a presença de sangue em seu veículo. Além disso, testemunhas o viram andando com um objeto grande e não identificado, enrolado em um lençol, no dia em que o crime teria acontecido

Ele foi preso no dia 20 de fevereiro. O delegado da unidade que investiga o caso afirmou que "o inquérito deve ser concluído nos próximos dias" e apresentado à Justiça para que o pedido de prisão temporária seja convertido em prisão preventiva do acusado.