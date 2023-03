Exame apontará se corpo é o de adolescente desaparecida no interior

O resultado de um exame odonto-legal vai comparar dados odontológicos da adolescente Júlia Hemanuelly, desaparecida no dia 13 de fevereiro, com a arcada dentária de um corpo encontrado , no último dia 18, no município de Quatis, na Região do Vale do Paraíba. A expectativa é a de que o resultado seja divulgado até a próxima sexta-feira (3).

Júlia foi vista pela última vez no dia 13 de fevereiro , em Arrozal, distrito do município de Piraí. Luiz Paulo Alves Vieira Filho, padrasto de Júlia , é o principal suspeito do sumiço da enteada. Ele teve sua prisão temporária decretada e nega a autoria do crime.

Para o delegado Marcelo Haddad, da 94ª DP ( Piraí) o corpo suspeito de ser o da adolescente foi localizado em uma área de mata, no Distrito de Quatis. Peritos analisam manchas de sangue no carpete do carro e no sofá da casa de Júlia , para saber se o sangue é ou não da adolescente desaparecida.