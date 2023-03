Acusado de mandar matar amante grávida teria pedido 16 mil reais para vítima

Diogo se recusou a fazer o exame de DNA, mas é apontado como pai do bebê, que também não sobreviveu - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O homem preso por acusações de ordenar o assassinato da amante, grávida de 8 meses, em Campos dos Goytacazes, no interior do estado, teria pedido R$16 mil para a vítima no mesmo dia em que cometeu o crime, segundo informações da família da mulher.

O professor de química Diogo Viola de Nadai foi preso na última terça-feira (07/03) depois que a Polícia reuniu indícios de que ele teria mandado matar Letycia Peixoto Fonseca, que é apontada como sua amante. A mãe da mulher, que também foi baleada no dia do crime, contou à Polícia, em depoimento, que o suspeito pediu o valor e foi embora depois de receber uma resposta negativa.

Diogo não quis realizar o exame de DNA, mas as investigações indicam que ele é o pai da criança. A esposa dele afirmou não saber do relacionamento entre ele e a gestante. Letycia levou pelo menos cinco tiros e chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O bebê também não sobreviveu, e ambos foram enterrados na última sexta (03/03). O acusado, que ainda não estava preso na ocasião, esteve na cerimônia.