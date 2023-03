Pai do bebê de grávida executada em Campos é preso

Foi preso nesta terça-feira (7) o homem suspeito de mandar matar Letycia Peixoto Fonseca, grávida de 8 meses que foi executada, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O preso é o professor de química Diogo Viola de Nadai.

Segundo a polícia, ele seria pai do bebê de Letycia. Ele tinha um relacionamento com a vítima, mas se negou a fazer o teste de DNA.

De acordo com o Globo, Diogo era casado com uma outra mulher, que afirmou em depoimento não ter conhecimento da relação do suspeito com a vítima.

Diogo chegou a ser ouvido na delegacia na segunda-feira (6), na presença dos advogados, e foi liberado.

Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, foi baleada com, pelo menos, cinco tiros. Ela foi levada para o Hospital Ferreira Machado. O bebê nasceu com vida, mas não resistiu. Ele recebeu o nome de Hugo e foi enterrado com a mãe. Diogo foi ao enterro e segurava o caixão do bebê.

Os advogados de Diogo não falaram com a imprensa.