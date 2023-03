MP-RJ inclui acidentalmente 2 policiais no processo sobre a morte de Hello Kitty

O MPRJ solicitou à Justiça a retirada dos nomes dos policiais militares Anderson França e André Luiz Monteiro da lista de denunciados no processo sobre a morte de Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, conhecida como Hello Kitty, e mais três criminosos na Comunidade de Salgueiro, em São Gonçalo. O caso aconteceu durante uma operação em julho de 2021.

Segundo o pedido, houve um erro material que incluiu o nome de ambos no processo. Na ocasião, também foram mortos Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos; Mikhael Wander Miranda Marins e Victor Silva de Paula Faustino.

Foi identificado que os nomes dos cabos da PM foram incluídos acidentalmente no processo, já que ambos os agentes não atuaram na comunidade no dia da operação supostamente forjada que culminou nas mortes dos traficantes.

Com o pedido do Ministério Público, a Justiça irá analisar se retira ou não o nome dos agentes do processo. Os outros nove policiais continuam como réus. O processo tramita sob segredo de justiça e está em fase de citação, aguardando a apresentação de defesa preliminar.