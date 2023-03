Pai do bebê de grávida morta em Campos é investigado pelo crime

O atirador e o comparsa que dirigia a moto usada no crime foram presos - Foto: Divulgação

O pai do bebê de Letycia Fonseca, grávida de 8 meses que foi assassinada a tiros em Campos dos Goytacazes, está sendo investigado formalmente pelo envolvimento no crime. A 134ª DP (Campos), responsável pela investigação, trabalha com a hipótese de crime passional.

O homem, que mora em Campos e é professor, era casado com outra mulher, que afirmou em depoimento não ter conhecimento da relação do suspeito com a vítima.

A delegada Natália Patrão, responsável pela investigação pontuou que não há provas contra o homem, mas que, por precaução, o passaporte dele foi recolhido pela Justiça. Ele negou ser o autor ou o mandante do assassinato de Letycia e disse não conhecer os presos pelo crime.

A polícia informou também que o pai do bebê se negou a fornecer material genético para exame de DNA.