Grávida é assassinada a tiros em Campos; bebê morreu em hospital

O bebê nasceu com vida mas morreu no hospital - Foto: Divulgação

O bebê nasceu com vida mas morreu no hospital - Foto: Divulgação

Uma mulher grávida de oito meses foi assassinada a tiros em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A mãe dela foi atingida enquanto tentava conter os assassinos. O crime aconteceu no bairro Parque Aurora.

Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, teria sido atingida por pelo menos três tiros. Ela foi levada para o Hospital Ferreira Machado. O bebê nasceu com vida, mas morreu no hospital.

Letycia estava no carro de uma empresa, quando dois homens numa moto se aproximaram do automóvel. A mãe da vítima estava em pé, junto à porta do carona, quando os assassinos se aproximaram e atiraram contra o carro.

A mãe de Letycia foi até a motocicleta e segurou o homem que fez os disparos, mas ele conseguiu se equilibrar e atira contra a mulher.

Letycia foi socorrida por um tio. A mãe dela também foi levada para o Hospital Ferreira Machado e segue internada em estado estável.

Ainda na unidade, os médicos realizaram o parto, de um menino. A criança chegou a ser encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa, mas também não resistiu, morrendo às 8h desta sexta, segundo informações do hospital. A mãe da vítima já teve alta.

O caso foi registrado na 134ª DP (Campos).

A delegada Natália Brito Patrão informou que foi realizada uma perícia no local do crime e que imagens estão sendo arrecadas. Ela disse que não dará informações sobre o andamento das investigações para não prejudicá-las:

"Compreendemos a ansiedade pelas informações e a necessidade de esclarecimento à sociedade. Contudo, assim que encerrarmos as diligências de hoje, ofertamos notícias".