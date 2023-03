Polícia Civil prende mulher que matou conhecido que foi visitá-la

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DGBF) prenderam, nesta quarta-feira (01/03), uma mulher acusada de homicídio. Ela teria matado um conhecido, na residência dela, no município de Duque de Caxias. A autora foi capturada no bairro da Gamboa, na Zona Portuária da capital.

O crime ocorreu em setembro do ano passado, no bairro de Jardim Gramacho. José Antônio Rodrigues, a vítima, trabalhava como segurança. Segundo testemunhas, os dois teriam se encontrado antes de irem para a casa da mulher. O corpo foi encontrado por familiares no dia seguinte.

A autora já havia sido presa anteriormente. Segundo os agentes, ela estava em liberdade havia menos de 48 horas quando praticou o homicídio. Contra ela foi cumprido mandado de prisão.