Homem morre após ser baleado no Complexo do Salgueiro

Um homem, de 28 anos, morreu, no final da noite desta segunda-feira (01), após ser baleado no interior do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

De acordo com testemunhas, o homem teria ligação com o tráfico daquela região.

O homem foi socorrido por populares e levado ao Pronto Socorro Central, de São Gonçalo, mas já chegou na unidade de saúde sem vida.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, registraram o caso e assumiram as investigações.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.