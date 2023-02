Homem morre após tentar separar briga de pai e filho em São Gonçalo

"Ele deixou, acima de tudo, uma lição de amor, de liberdade e de justiça. Meu filho era muito justo! Ele sempre dizia que em toda e qualquer circunstância, Deus é Deus. E é de Deus que vem meu refrigério". Essa é uma das lembranças que Eliudes de Souza, 51 anos, tem do filho Leonardo de Souza Pimentel Santos, de 27 anos, que foi assassinado na tarde do último domingo (26), após tentar salvar um idoso que era agredido pelo próprio filho.

Evangélico, Léo, como era chamado por amigos e familiares, tinha acabado de almoçar em casa, na Rua 36, quando foi avisado que "Seu Pedro" estava, mais uma vez, apanhando do filho.

O idoso e Leonardo frequentavam a mesma igreja e o jovem, que trabalhava como auxiliar de caminhão em uma transportadora, não hesitou em ir até a casa do idoso, na Rua 32, para separar a briga. Contudo, o agressor, que estava armado, disparou contra Leonardo e o próprio pai.

O idoso foi atingido no abdômen, socorrido e está internado em estado estável, no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Ele foi atingido e morreu no quintal da casa do vizinho | Foto: Filipe Aguiar

Leonardo não teve a mesma sorte. Ele foi atingido e morreu no quintal da casa do seu "irmão em Cristo", que ao chegar no hospital disse aos policiais: "Ele salvou a minha vida".

"Eu estava trabalhando, quando uma pessoa chegou lá e me disse que Léo havia sido baleado. Na hora eu perguntei se ele estava vivo e me disseram que sim. Mas, quando cheguei lá na casa, já deu para saber que não estava. Aí, quando os policiais disseram que estavam esperando a Polícia Civil eu tive a certeza de que ele tinha ido a óbito", detalhou Maria Eduarda Gonçalves, 23, esposa da vítima.

Leonardo e Maria Eduarda eram casados há sete anos. A filha da jovem, uma menina de sete anos, foi criada por Léo desde os seis meses de idade. "É a filha dele. E eu posso dizer com toda certeza, a filha era o amor da vida dele", disse a mãe do rapaz.

O corpo do jovem será liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó no início da tarde desta segunda-feira (27), e o sepultamento do rapaz está previsto para acontecer ainda hoje, as 15h, no Cemitério Parque da Paz.



O autor dos disparos fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia.